Antony Blinken essuie un coup dur, Netanyahou rejette l’accord sur l’arrêt des combats

Les efforts du secrétaire d’État Antony Blinken pour faire progresser un accord visant à obtenir la libération des derniers otages détenus par le Hamas et une cessation durable des combats ont reçu un coup public lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une réponse du groupe qu’il a qualifiée de « folle ».

« Il n’y a pas d’engagement – il doit y avoir une négociation, c’est un processus, et pour l’instant, d’après ce que je vois du Hamas, ce n’est pas le cas », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse, quelques heures seulement après sa rencontre avec Blinken.

« J’ai dit à Antony Blinken que nous étions sur le point de remporter une victoire complète », a déclaré Netanyahu, ajoutant qu’Israël ne ferait « pas moins que cela ».

Même si l’on s’attendait à ce qu’Israël n’accepte pas l’intégralité de la contre-proposition du Hamas, le refus catégorique de Netanyahou de mettre fin aux combats suggère que les tentatives de Blinken de faire pression sur le gouvernement israélien en vue d’un accord qui conduirait à une « pause humanitaire » n’ont guère porté leurs fruits, souligne CNN.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le chef de la diplomatie américaine a reconnu qu’il restait « beaucoup de travail à faire » pour parvenir à un accord qui permettrait la libération des otages israéliens détenus depuis des mois par le Hamas.

Néanmoins, « nous sommes très concentrés sur ce travail et nous espérons pouvoir reprendre la libération des otages qui a été interrompue il y a tant de mois », a déclaré Blinken aux côtés du président israélien Isaac Herzog.

Un haut fonctionnaire du département d’État a également fait remarquer que « chaque fois que nous nous rendons en Israël, nous avons une longue liste d’entretiens avec Israël sur l’accès à l’aide humanitaire et les pertes civiles ».

Ces conversations ne s’annoncent pas faciles. Tout au long du conflit, il a fallu une pression intense et soutenue de la part des États-Unis pour amener les responsables israéliens à modifier leur position sur des questions telles que l’autorisation de l’aide dans la bande de Gaza.

« Nous discutons tous les jours avec les Israéliens d’un certain nombre de questions humanitaires et nous progressons sur ces questions, mais pour obtenir de véritables avancées sur certains points importants, il faut que l’une des deux choses suivantes se produise : le secrétaire d’État doit se présenter ou le président doit téléphoner au premier ministre.

Sur des questions telles que le nombre de civils tués, les responsables américains admettent qu’il y a encore du travail à faire et que le nombre de personnes tuées lors de l’offensive est encore trop élevé. Les organisations humanitaires craignent que le bilan civil ne s’alourdisse à mesure qu’Israël déplace ses opérations à Rafah, où des milliers de personnes ont fui.

- Publicité-