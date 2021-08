Anwar Benchahed à Saied: Dîtes-nous où vous comptez aller!

Le député, Anwar Benchahed, dans un post sur sa page « Facebook », a demandé au président de la République, Kais Saied, d’expliquer où il projette d’aller dans la foulée de la reconduction de l’état d’exception jusqu’à nouvel ordre.

Le parlementaire a apostrophé le chef de l’Etat en ces termes : « Monsieur le Président, vous disposez du parlement, congelez-le, dissolvez-le, démolissez-le si vous le voulez maintenant et sans attendre, mais dîtes-nous, à moi et à un certain nombre de membres de ce peuple perdu en perdition , où vous avez l’intention d’aller et sur quels chemins vous aller nous conduire , dites-le-nous sans attendre et sans préavis, le bateau coule et un bateau sans boussole est égaré ».

Il est à noter que le président de la République a décidé hier de prolonger les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet, jusqu’à nouvel ordre.