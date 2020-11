Anxieuse et divisée, l’Amérique se rend aux urnes

Les Américains sont appelés aux urnes, ce mardi 3 novembre, pour élire le président des États-Unis pour les quatre années à venir. Mais sachant que près de 100 millions d’électeurs ont déjà voté par anticipation, ce qui s’explique notamment par la volonté d’éviter la foule en pleine pandémie de Covid-19 et “montre que cette élection revêt une importance énorme” –, cette journée a plutôt des airs de sprint final avant la fermeture des bureaux de vote.

À la veille du scrutin, les sondages donnaient toujours Joe Biden en position de force. Ceux-ci “nous ont trompés il y a quatre ans”, met toutefois en garde CNN. Et l’histoire récente semble au contraire suggérer que “Trump devrait gagner” : “seuls trois présidents sortants au cours de la vie de Trump ont perdu” alors qu’ils se présentaient pour un second mandat.

Trump a prévu de rester à la Maison-Blanche ce mardi. L’ancien vice-président de Barack Obama a, lui, fait savoir qu’il continuerait sa campagne dans l’État clé de Pennsylvanie jusqu’à la dernière minute, avec des interventions le jour même du scrutin à Scranton et Philadelphie.

Le républicain et son adversaire démocrate ont prononcé lundi leurs derniers discours de campagne, “offrant des visions de l’avenir opposées”, dans “un tourbillon de tensions politiques, d’inquiétude sanitaire et d’incertitude économique”, raconte le Wall Street Journal. Trump s’est déplacé en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et le Michigan, tandis que Biden faisait campagne à Philadelphie et dans l’Ohio.