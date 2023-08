APIA : Appel à candidature pour la participation à une formation sur l’investissement responsable

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) lance un appel à candidature pour sélectionner 10 accompagnateurs/coachs à une formation portant sur le thème : » l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires » qui se tiendra du 6 au 8 septembre 2023, à Tunis.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de coopération « l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires » lancé en par l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie(INRAT), l’APIA et en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé au 25 août 2023.

