APIA : Report du dernier délai de dépôt des soumissions de location des fermes domaniales

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles a annoncé, sur son site, le report du dernier délai du dépôt des dossiers des soumissions pour la location des fermes objet de la 37ème liste des fermes domaniales agricoles à ériger en sociétés de mise en valeur et développement agricole (SMVDA), d’un mois à partir du 21 avril 2020.

37 ème liste des fermes domaniales à ériger en sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA):

N/O Ferme Délégation Gouvernorat Superficie (ha)

1 BORJ TOUTA 2 * Tebourba Manouba 176 (1)

2 MALLAHA Tebourba Manouba 348

3 CHAOUAT (EX-ERRAHMANIA) Djedaida Manouba 518

4 AOUANA * Sejnane Bizerte 360

5 AIN SFAIA Zriba Zaghouan 911

6 SOUINIETTE 1 Zriba Zaghouan 503

7 AIN BABBOUCHE 2 Zriba Zaghouan 517

8 AIN FAOUARA 3 Zriba Zaghouan 530

9 EL JAMEL Zaghouan Zaghouan 1378

10 OUED EL KENZ Zriba Zaghouan 538

11 JEBIBINA 1 Saouef Zaghouan 587

12 ESSAFA 1 Bir Mcherga Zaghouan 729

13 SELTEN Grombalia Nabeul 172

14 EL WEHDA 2 Bou Argoub Nabeul 495

15 AIN CHALOU 1 Béja Nord Béja 353

16 CHARFEDDINE 1 Goubellat Béja 243

17 CHARFEDDINE 2 Goubellat Béja 297

18 KHALLED Teboursouk Béja 437

19 ECHAHID Teboursouk Béja 431

20 OUED ZITOUN 1 Testour Béja 415

21 TRAIFA 2 Goubellat Béja 559

22 MAKNA * Tabarka Jendouba 352

23 AIN EL KARMA 2 Sakiet Sidi Youssef Kef 490

24 AIN EL KARMA 3 Sakiet Sidi Youssef Kef 470

25 EL AAMEL 1 Gaafour Siliana 398

26 EL AAMEL 2 Gaafour Siliana 489

27 EL BORJ 2 Laaroussa Siliana 228

28 ERROMMANA EL MAJEN Laaroussa Siliana 124

29 ERRIHANA Laroussa Siliana 584

30 EL BAATH Gaafour Siliana 788

31 SIDI MANSOUR 2 * Nasrallah Kairouan 819

32 SIDI SAAD 1 * Nasrallah Kairouan 1460

33 SIDI SAAD 2 Menzel M’hiri Kairouan 2678

TOTAL 19377

(*) : Ferme Domaniale Agricole destinée à la production de semences de pomme de terre (Borj Touta 2, Aouana, Mekna, Sidi Mansour 2, Sidi Saad 1).

(1) : Borj Touta 2 : 51 ha (37 ha forets et incultes et 14 ha labourables) sont à déduire de la superficie totale de 176 ha.