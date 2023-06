APII : Baisse de 29,6% des investissements déclarés dans les activités de services au cours des 5 premiers mois de 2023

Les investissements déclarés dans les activités de services ont baissé de 29,6% au cours des cinq premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022, atteignant 336,2, selon le « Bulletin de Conjoncture pour le mois de Mai 2023 » publié, jeudi, par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés a régressé de 4001 au cours des cinq premiers mois de l’année en 2022 à 3893 en 2023. Le nombre d’emplois à créer a cependant augmenté de 5,2% à 13273 emplois.

Les investissements déclarés dans les activités de services totalement exportateurs ont diminué de 38,6 MD à 33,3 MD entre 2022 et 2023.

Les investissements à participation étrangère qui ne représentent que 15% du total des investissements déclarés, se sont repliés de 50,6 MD à 49,3 MD. Le nombre des projets à participation étrangère a, aussi, régressé de 522 à 504 projets. Ces investissements devraient créer 2321 emplois, contre 2306 en 2022.

Les investissements dans les services connexes à l’industrie qui représentent 31,2% de l’investissement total déclaré dans les activités de services, ont chuté de 179,8 MD à 104,9 MD entre 2022 et 2023 (5 mois).

Le nombre de projets connexes à l’industrie a diminué de 2623 à 2389, alors que le nombre des emplois y afférents a suivi la même tendance baissière, de 7011 emplois en 2022 à 6669 postes en 2023.

