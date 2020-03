Apologie du terrorisme sur la page fb de l’ambassade US en Tunisie

« Les équipes d’urgence sont en train de réagir à l’explosion qui a eu lieu près de l’ambassade américaine en Tunisie. Veuillez vous éloigner, surveiller les médias, et suivre les instructions de sécurité ». C’est par ce petit texte, sans aucun détail ou même l’utilisation de l’expression d’attentat terroriste, alors qu’il s’est avéré, que l’ambassade américaine a annoncé l’attentat par ceinture explosive qui s’est produit ce vendredi 6 mars 2020, aux alentours de l’ambassade et a déjà coûté le vie d’un agent de sécurité.

Mais ce qui attire l’attention, ce sont les plus de 600 commentaires. Certains faisaient, clairement et sa se cacher car facilement identifiables par leurs photos, apologie de terrorisme, les uns félicitant et les autres se félicitant de l’attentat terroriste. On ne sait pas si les brigades numériques du ministère de l’intérieur tunisien y avaient fait attention, ou tenté de les suivre !