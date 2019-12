Appel à candidatures pour 5 bourses Post-Doctorat à Berlin

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Coopération Internationale) informe que le Forum des Etudes Transrégionales (FTS) basé à Berlin, met à la disposition des étudiants tunisiens en Post-Doctorat 5 Bourses au titre de l’année universitaire 2020-2021.

Selon un communiqué du Ministère, ces bourses entrent dans le cadre du programme de recherche EUME (Europe in the Middle East – The Middle East in Europe). Elles seront accordées durant la période allant du 1er Octobre 2020 jusqu’au 31 Juillet 2021.

Pour plus d’information, le ministère met à la disposition des candidats intéressés le lien suivant:

https://www.forum-transregionale-studien.de/…/call-for-appl…

Les candidats sont appelés à déposer leur dossier par e-mail à l’adresse électronique

suivante: eume@trafo-berlin.de, rappelle le ministère.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 4 Janvier 2020, précise la même