Appel à candidatures pour les jeunes Bizertins porteurs d’idées de projets verts

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF-NA) et le Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), viennent de lancer un appel à candidatures pour sélectionner une trentaine de jeunes de Ghar El Melh et du Grand Bizerte afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs idées de projets verts.

Ces jeunes assisteront à un ensemble de formations ciblées et de sessions de coaching leur permettant à la fois d’élaborer leurs “business plans”, de développer et de renforcer leurs connaissances sur les thématiques liées à la gestion intégrée et durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique.

Les jeunes souhaitant bénéficier de cet accompagnement sont appelés à envoyer leurs candidatures avant le 26 Janvier 2020. Pour plus d’information, ils peuvent contacter l’adresse mail suivante: gemwet.jobs@gmail.com

Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du projet GEMWET ” Conservation et Développement Durable des Zones Humides Côtières à Haute Valeur Ecologique ” mis en œuvre à Ghar El Melh et financé par la Fondation MAVA pour la Nature.

e projet qui s’étale sur une période de trois années (2018-2021), a pour principal objectif de contribuer au développement économique, socioculturel et écologique de la zone.

Le Projet est financé par la fondation MAVA pour la Nature et mis en œuvre par

Un ensemble de partenaires régionaux et nationaux sont chargés de la concrétisation de ce projet.

Il s’agit de WWF Afrique du Nord, StichtingBirdLife Europe, Association ” Les Amis des Oiseaux “, Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), Centre d’Activités régionales du programme d’Actions prioritaires (CAR/PAP) de le Programme de l’ONU pour l’environnement (PNUE), l’Institut National Agronomique de Tunis (INAT), Tour du Valat, Union Internationale pour la Conservation de la Nature en Méditerranée (IUCN Med).