Appel à faire preuve de vigilance après l’apparition d’un nouveau variant de Covid-19 en Afrique du Sud

Les participants à une réunion d’évaluation de la situation pandémique en Tunisie tenue samedi, ont souligné l’impératif de renforcer le contrôle au niveau des passages frontaliers et de respecter les mesures préventives dans les espaces publics, après l’apparition d’un nouveau variant de covid-19 en Afrique du Sud. Le ministère de la santé a rappelé dans un communiqué rendu public samedi que la réunion tenue en présence du ministre de la santé Ali Mrabet ainsi que des représentants des ministères intervenants, que la réunion a été consacrée à l’examen des préparatifs sur les plans matériels, lits de réanimation, quantité d’oxygène ainsi que les mesures à appliquer au niveau des frontières, terrestre, maritime et aérienne.

Selon la même source, en date du 26 novembre 2021, 175 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensées avec 0 décès. Ainsi le nombre total des contaminations par le coronavirus s’élève depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie à 717 mille 163 cas avec un nombre de décès estimé à 25 mille 363 cas. 140 malades sont admis les hôpitaux des deux secteurs public et privé, jusqu’à la journée du 26 novembre avec un nombre de 41 cas admis en service de soins intensifs et de réanimation et 14 malades sont sous respirateur artificiel.