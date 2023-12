Belâati veut développer la R&D pour réduire les changements climatiques

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêm Belâati, a appelé à concentrer le travail sur les programmes de recherche en agriculture et à trouver des solutions pour la réduction de l’impact du changement climatique sur le secteur productif en garantissant l’adaptation à cette situation.

Il a recommandé, mercredi, lors de l’ouverture de la Conférence internationale sur » la sécurité alimentaire dans les pays arabes pendant et après les crises « , de renforcer la coopération commune pour investir dans la technologie en exploitant au mieux des ressources naturelles et en s’orientant vers la mobilisation des ressources hydrauliques conventionnelles pour répondre aux besoins de divers secteurs, à travers l’investissement dans le domaine de l’eau traitée et le dessalement de l’eau de mer et l’adoption d’une approche intégrée incluant l’eau, l’énergie et l’alimentation.

Belâati a souligné que la sécurité alimentaire représente l’une des questions les plus importantes pour les chercheurs et les économistes à l’heure des défis multiples, tels que les changements climatiques, selon les données publiées jeudi par le ministère de l’Agriculture.

La Conférence internationale sur la sécurité alimentaire dans les pays arabes pendant et après les crises, est organisée à Tunis, à l’initiative de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (AESCO) en partenariat avec l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire.

Selon le Directeur général de l’AESCO, Mohammed Oueld Omar, la Conférence s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre, l’AESCO et l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire en vue de trouver les solutions nécessaires aux problèmes liés à la sécurité alimentaire au niveau arabe, ainsi que de fournir des moyens susceptibles de relever les défis économiques et sociaux et de surmonter les crises financières mondiales, selon le site Web de l’organisation.

La première journée de la Conférence a été marquée par l’organisation de 15 réunions interactives inclusives et diversifiées. Le Directeur général de l’ALECSO a également rendu hommage aux parties et aux personnalités participant aux travaux de la Conférence en reconnaissance de leurs efforts, de leur soutien et de leur volonté d’améliorer l’action commune arabe.

La Conférence a permis également d’aborder un certain nombre de questions, notamment la manière de coopérer à l’échelle mondiale pour relever les défis de la sécurité alimentaire, et les moyens d’utiliser les technologies modernes pour développer une agriculture qui réalise la sécurité alimentaire et le concept de sécurité alimentaire et son chevauchement avec le concept de santé, l’énergie et l’eau en tant qu’une seule unité.

Il s’agit également de l’organisation d’un workshop visant à établir un réseau arabe de scientifiques de la diaspora dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’environnement.