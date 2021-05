Appel à l’élaboration des textes législatifs pour permettre aux investisseurs libyens et tunisiens de bénéficier des mêmes avantages

Le président du conseil des affaires tuniso-africaines, Anis Jaziri, a appelé à l’élaboration des textes législatifs nécessaires afin de permettre aux investisseurs libyens et tunisiens d’obtenir les mêmes avantages dans les deux pays en matière d’investissement, de droit à l’appropriation ainsi que des transactions bancaires.

A l’occasion de l’ouverture du forum et du salon tuniso-libyen à Tripoli, jaziri a loué les recommandations abouties à l’issue des rencontres entre les délégations gouvernementales tunisienne et son homologue libyenne, notamment en ce qui concerne le retour des vols de Tunisair vers la Libye et la signature des conventions dans le domaine du transport ainsi que la mise en œuvre des procédures susceptibles de libéraliser les échanges commerciaux entre les deux pays surtout l’élimination des obstacles pour l’entrée des marchandises à la Tunisie à travers les frontières terrestres, affirmant que ces procédures permettront de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.

Et d’ajouter : « notre ambition est de réactiver ces procédures dans les plus brefs délais et d’améliorer le climat des affaires », évoquant l’objectif du forum « de jumelage économique vers l’Afrique » qui est de raviver le commerce entre les frontières étant donné que la Libye a toujours été un portail commercial sur l’Afrique subsaharienne ».

Jaziri a indiqué que les hommes d’affaires et les investisseurs ont la possibilité de pénétrer les marchés africains à travers les routes, les chemins de fer et les zones logistiques installées sur les frontières.

Il convient de rappeler que la capitale libyenne Tripoli abrite du 23 au 25 mai 2021, la première foire tuniso-libyenne initiée par le conseil des affaires tuniso-libyennes en partenariat avec la chambre libyenne de commerce, d’industrie et d’agriculture ainsi que d’autres chambres économiques venant du quatre coins du pays.

Inauguré par les deux présidents des gouvernements tunisien et libyen, Hchem mechichi et Abdelhamid Dbiba, ce salon donne une idée sur des produits de certaines entreprises actives dans plusieurs secteurs dont la construction, l’infrastructure de base, le tourisme, les produits alimentaires et agroalimentaires et les cosmétiques…