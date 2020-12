Appel à Manifestation d’Intérêt pour la cession de 100% du capital de la Société « JNAYNA »

Un appel à Manifestation d’Intérêt vient d’être lancé pour la cession de 100% du capital de la Société de Promotion Immobilière et d’Aménagement Urbain « JNAYNA », a annoncé Al Karama Holding.

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de pré-qualification, relatif à la Société, qui définit le processus et les critères de participation et de pré-qualification, à partir du lundi 28 décembre 2020 à 10h00 auprès de Al Karama Holding.

La société est une SARL (société à responsabilité limitée) opérant dans le secteur de la promotion immobilière et d’aménagement urbain depuis 2000. Son capital social actuel est de 4 600 000 dinars tunisiens.

Elle est propriétaire d’un terrain nu constructible d’une superficie de près de 2704 mètres carrés situé au boulevard Mohamed V juste en face de la Cité de la Culture dans la prestigieuse zone urbaine polyfonctionnelle en plein quartier d’affaires de Tunis.

