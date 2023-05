Appel à réformer systèmes de Droits de tirage spéciaux du FMI

Les ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique ont appelé, vendredi, lors de la clôture de la 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la 49e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, tenues à Charm el-Cheikh en Egypte, du 22 au 26 mai 2023, à instaurer des réformes dans le systèmes de Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fond monétaire international (FMI) en vue de renforcer le réseau de la sécurité financière mondiale et de fournir plus de liquidité aux pays en voie de développement .

Le Groupe de la BAD a clôturé vendredi les travaux de l’édition 2023 de ses Assemblées annuelles qui se tiennent sous le thème » Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique » .

La BAD a mis l’accent, lors de ces réunions sur les moyens permettant de mobiliser l’investissement privé et l’incitation de ce secteur pour qu’il oriente ses projets vers les projets verts aux fins de lutter contre les changements climatiques, de s’y adapter et alléger leurs impacts .

Les gouverneurs des banques centrales qui représentent 54 Etats africains et 27 pays non régionaux et membres de la banque ont tenu un dialogue de haut niveau avec le Président de la BAD Akinwumi Adesina, pour discuter de la transformation de la structure financière internationale actuelle et les moyens de saisir cette situation pour régulariser le rôle principal des institutions multilatérales de développement.

La BAD a publié dans le même cadre, son rapport annuel sur les perspectives économiques africaines de 2023, lequel prévoit une évolution de la croissance dans la région de l’Afrique du Nord, à 4,6% en 2023 contre 4,1% en 2022.

Le rapport prévoit également que le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie atteigne 2,3% au cours de la période 2023-2024.

