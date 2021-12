Appel à subventions pour des idées commerciales innovantes en Tunisie

Le projet INTECMED, financé par l’UE, lance un appel à subventions pour des idées novatrices. Les participants auront la possibilité de participer à un programme de mentorat, les gagnants recevant un mentorat gratuit ainsi qu’une formation et des conseils en matière de développement de plans d’affaires.

Le projet vise à construire un écosystème local d’innovation intégré pour soutenir le transfert de technologie et la commercialisation des résultats de la recherche et renforcer les liens entre la recherche, l’industrie, le secteur privé et les citoyens.

Au moins 48 innovateurs, chercheurs et entrepreneurs de Tunisie, d’Égypte, de Grèce et d’Espagne bénéficieront des programmes de mentorat d’INTECMED, qui les aideront à commercialiser les résultats de leurs recherches. Les 12 meilleures idées concourront pour obtenir trois subventions afin de réaliser leurs idées commerciales innovantes : Premier prix : 30.000 €, deuxième place : 20.000 €, et 10.000 € pour la troisième place.

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022.