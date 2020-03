Appel au don pour appuyer l’initiative de fabrication du gel hydroalcoolique

L’Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie (ATEP), en collaboration avec le service de Pharmacie Galénique de la faculté de Pharmacie de Monastir, a entamé récemment l’opération de fabrication du gel hydroalcoolique au sein de la faculté.

Dans une déclaration à la TAP, le président de l’Association, Mallouli Chedi, a indiqué que certains laboratoires en Tunisie ont mobilisé des aides en matière première afin de soutenir cette initiative.

Un appel au don sera lancé dans les jours qui viennent à tous ceux voulant apporter leur aide financière selon les normes et les règles en vigueur, a précisé le président de l’association.

Le responsable a tenu à rappeler que la fabrication du gel hydroalcoolique s’effectue selon des procédures et un protocole bien déterminés, mettant en garde ainsi aux effets secondaires des essais réalisés hors circuit réglementaire.

Le ravitaillement des hôpitaux, ayant besoin urgent du gel hydroalcoolique, se fera au fur et à mesure, et toute aide (Logistique/Morale/Financière) représenterait un réel coup de pouce, en raison du besoin imminent en gel, selon une publication de l’association sur sa page facebook.

L’Association Tunisienne des Etudiants en Pharmacie ATEP est une association tunisienne à but non lucratif autorisée par la licence N°18 du 15 janvier 1985 et basée à la Faculté de Pharmacie de Monastir.

Elle est un membre à part entière au sein de la fédération internationale des étudiants en pharmacie IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation).