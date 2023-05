Appel d’offres pour la construction d’une station d’épuration à Kairouan

Un appel d’offres pour la réalisation de la station d’épuration des eaux usées pour les localités de Nasrallah et Menzel Mhiri, dans le gouvernorat de Kairouan.

Les travaux demandés dans le cadre du marché public consistent en la construction d’une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 2 000 m3 par jour et de 1 000 kg DBO5/j ainsi que le système de transfert des eaux usées traitées.

Il est précisé que seules peuvent y participer les personnes physiques ou morales capables de s’engager et qui présentent les garanties, notamment techniques et financières, et les références nécessaires à la bonne exécution des obligations d’ouvrage. Elles ne douivent pas en état de faillite ou de liquidation, judiciaire ou, pour les étrangers, dans une situation analogue prévue par la loi de leur pays.

Les services de fourniture, de transport, de montage et d’essai d’équipements mécaniques, électromécaniques et électriques doivent être confiés à une entreprise spécialisée.

L’entreprise spécialisée dans les travaux de génie civil doit être agréée pour les travaux de voirie et réseaux divers : VRD0 catégorie 5 ou VRD3 catégorie 5 au moins pour les entreprises tunisiennes, ou des agréments équivalents pour les entreprises étrangères selon la loi de leur pays d’origine.

Les prestations de travaux de génie civil peuvent être confiées par une entreprise tunisienne ou étrangère spécialisée dans les travaux de génie civil, en groupement solidaire avec l’entreprise chargée de la fourniture, du transport, du montage et des essais des équipements mécaniques, électromécaniques et électriques.

Les critères d’éligibilité, à l’exception du pays d’origine des entreprises et des procédures de sélection, seront conformes au cadre de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque africaine de développement, édition octobre 2015.

Les candidatures devront parvenir avant le 27 juillet 2023 à 10 heures.