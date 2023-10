Approbation de 175 micro-projets au profit de mères d’élèves menacés de décrochage scolaires

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a commencé, jeudi, à distribuer des avis d’approbation pour financer 175 micro-projets au profit de mères d’élèves menacés de décrochage scolaires dans 13 gouvernorats.

La valeur totale de ces projets, qui bénéficieront à environ 615 élèves, est estimée à 950 mille dinars, dans le cadre de la mise en œuvre du projet du ministère de la famille relatif à l’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa a remis, en présence du ministre de l’éducation, Mohamed Ali Al-Boughdiri, les avis d’approbation aux bénéficiaires issues des gouvernorats de Nabeul, Monastir, Sousse, Sfax, Kairouan, La Manouba, Jendouba, Le Kef, Béja, Gafsa et Médenine.

La ministre a déclaré que ce programme vise à contribuer à lutter contre l’abandon scolaire pour des raisons économiques en aidant les mères à lancer des projets, rappelant que les chiffres liés à l’abandon scolaire ont diminué depuis l’année dernière, passant de 100 mille à 70 mille cas d’abandons scolaires, à la faveur de plusieurs approches dont le programme visant à lutter contre le décrochage scolaire en autonomisant les mères économiquement.

La ministre a fait savoir que le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire dû à la fragilité économique a permis, depuis son lancement, la création de 1091 projets qui ont bénéficié à 4421 élèves moyennant la mobilisation de plus de 4,6 millions de dinars, notant que le taux de pérennité des projets a atteint 87%.

Pour sa part, le ministre de l’éducation a souligné que pour lutter contre l’abandon scolaire, le gouvernement a élaboré des stratégies et une vision sérieuse avec la participation de toutes les parties concernées, que ce soit le ministère de la femme, de l’environnement, du transport, de l’intérieur ou des affaires sociales afin de fournir un environnement propice à un enseignement et un apprentissage efficaces.

Il convient de noter qu’une convention-cadre multipartite a été conclue en 2015 pour lutter contre le décrochage scolaire, notamment chez les filles des zones rurales, entre les ministères de la famille, de la femme, de l’éducation, de l’intérieur, du transport, de la culture et les composantes de la société civile.

Une deuxième convention-cadre a été signée en 2022 entre les ministères de la femme et de l’éducation pour lutter contre ce phénomène fondée sur l’autonomisation sociale et économique des mères de cette catégorie d’élèves.

