Approbation de projets publics dans plusieurs gouvernorats

Le conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion tenue hier mercredi 12 décembre 2019 un ensemble de décrets présenté par Radhouane Ayara, ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim.

Ces décrets sont relatifs à l’approbation des rapports de la commission de délimitation et reconnaissance des terrains relevant du domaine de l’Etat destinés à des projets à caractère public dans les gouvernorats de Ben Arous ( Boumhal et Ezzahra), Le Kef ( Kalaat Senane), Tataouine ( Ghomrassen et Bir Lahmar) et Gabès ( El Hamma).

Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim a annoncé aussi qu’il a été décidé d’assurer la protection de la ville de Cheninni-Nahal des inondations , de procéder à la finalisation des travaux du dernier tronçon entre Khaznadar et la sortie ouest de la ville de Tunis ainsi que la construction des installations pour le traitement des eaux usés provenant des stations d’assainissement.

Les décrets gouvernementaux paraitront dans les jours à venir.