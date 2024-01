Approbation du statut général des entreprises de gestion des déchets ménagers

L’étude finale relative au statut général portant organisation des entreprises de gestion des déchets ménagers a été approuvée, jeudi, lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Bizerte.

Lors de cette séance, le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui a indiqué que les entreprises de gestion des déchets ménagers pourraient être assimilées à des entités économiques modèles à même d’assurer la plus haute qualité de services destinés aux citoyens en matière de protection de l’environnement.

De son côté, le responsable du projet en question et représentant de l' »Université de Rostock » (Allemagne), Abdallah Nassour a estimé que le lancement d’une entreprise de gestion des déchets ménagers à Bizerte, s’inscrit dans le cadre du projet d’appui aux communes de la région en vue de la création d’une Agence de gestion des déchets solides, en tant que modèle national et régional en Afrique du Nord.

A noter que le projet de création d’une Agence de gestion des déchets solides à Bizerte est financé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), tandis que sa mise en œuvre est supervisée par l’Université allemande de Rostock dans le cadre de l’accord de jumelage et de partenariat entre les villes de Bizerte et Rostock.

- Publicité-