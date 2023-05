Approbation d’un ensemble de projets d’infrastructure et de santé publique d’une valeur totale de 12 MD

La commission régionale des marchés publics dans le gouvernorat de Bizerte, a approuvé, lors de sa réunion périodique tenue jeudi, la réalisation d’un certain nombre de projets d’infrastructures, de santé publique, dont le coût s’élève à près de 12 millions de dinars.

Ces projets sont liés à la promotion des installations et des services de santé dans la région et au renforcement de l’infrastructure routière dans plusieurs délégations, a précisé la secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid.

La commission a approuvé à cet effet, l’acquisition d’équipements médicaux au profit de l’unité de dialyse à l’hôpital militaire à Bizerte, le dossier de réalisation d’unités sanitaires dans les écoles primaires à Fajet Errih, sidi Amer et Kharata à Bizerte-Sud.

Parmi les dossiers approuvés également, le projet de réalisation du Complexe des Finances à Bizerte, la création d’une Unité IRM au CHU Habib Bougatfa à Bizerte, outre l’approbation du dossier d’appel d’offres relatif à la sélection d’un bureau d’études chargé du suivi du parachèvement des travaux du projet d’alimentation en eau potable de la région de Kef-Abed dans la délégation de Sejnane.