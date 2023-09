Bizerte : Série de projets publics d’un coût total d’environ 5,9 MDT

La commission régionale des marchés publics du gouvernorat de Bizerte, a approuvé lors d’une réunion, mardi, la réalisation d’un certain nombre de projets et programmes dont le coût s’élève à environ 5,9 millions de dinars, a indiqué le chef du conseil régional de développement et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui.

Le projet phare approuvé par la commission consiste en la réalisation de la neuvième tranche du plan de construction et de pavage d’un ensemble de pistes et de routes dans les délégations de Ghezala et Joumine, contre une enveloppe de 5,3 millions de dinars, a fait savoir le responsable.

Le comité a également accordé l’approbation pour le démarrage du projet d’asphaltage des pistes et routes dans la délégation d’El Alia (450 mille dinars) et a approuvé l’évaluation des offres liées à l’acquisition d’équipements médicaux au profit des services d’ophtalmologie et d’ORL à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, pour un coût équivalent à 150 mille dinars.