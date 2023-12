Appui au programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a fait savoir, lundi, que les crédits alloués au programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière ont été multipliés pour atteindre 8 millions de dinars au titre de 2024.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise de 202 avis d’approbation pour la création de sources de revenu dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière, à l’occasion de la Journée nationale de la famille, correspondant au 11 décembre de chaque année, le ministre a expliqué que plus de 2700 familles ont bénéficié de ce programme depuis son lancement en 2012.

Elle a souligné que les années 2022 et 2023 comptent parmi les années les plus importantes qui ont connu une augmentation significative du nombre de bénéficiaires estimées à plus de 1550 familles dont 721 familles en 2023 moyennant la mobilisation d’une enveloppe de 4,5 millions de dinars dans les gouvernorats de Siliana, Sfax, Bizerte, Le Kef, Médenine, Jendouba, Tataouine et Béja.

Elle a ajouté que le taux de pérennité de ces projets a atteint 91%, ce qui signifie que 91% des familles bénéficiaires ont été économiquement autonomisées.

Elle a souligné qu’environ 75% des bénéficiaires du programme sont âgés de 29 à 50 ans et que les projets ont été lancés dans plusieurs secteurs tels que les services, l’agriculture, le commerce et l’artisanat.

Elle a souligné que l’objectif escompté du programme est d’améliorer les conditions de vie des familles et de contribuer à réduire le décrochage scolaire parmi les élèves issus des familles bénéficiaires de ce programme qui vise, également, à réduire la pauvreté et le chômage aux niveaux local, régional et national.

