Après Bizerte, Menzel Bourguiba est à l’œuvre contre le Covid-19

Sept jours après le démarrage des travaux, l’hôpital régional de Menzel Bourguiba est fin prêt pour accueillir les patients testés positif au Covid-19.

En collaboration avec le gouvernorat de Bizerte, la délégation et la mairie de Menzel Bourguiba et l’administration de l’hôpital, Borhene Dhaouadi, président de l’association Tunisian Smart Cities et fondateur de l’association Bizerte 2050, ses coéquipiers architectes natifs de la ville Jihen Atig et Ala Talbi et l’équipe technique du groupement DTA ont entrepris des travaux d’aménagement de circuits conformes aux standards exigés pour l’accueil des patients COVID aux principaux services ; Médecine générale, Maternité, Dialyse, Radiologie et Urgences.

Les services de l’hôpital de Menzel Bourguiba sont répartis sur une superficie de 17 hectares, ce qui rend techniquement impossible la mise en place d’un seul circuit dédié aux patients Covid+. Ainsi, plusieurs aménagements spécifiques ont été réalisés dans chaque service et le transfert des personnes contaminées se fera à travers des ambulances dédiées au Covid-19 ce qui va permettre d’éviter tout croisement de flux et de réduire le risque de contamination.

De grands efforts ont été conjugués pour y parvenir. Industriels, artisans (plombiers, peintres, électriciens, menuisiers métalliques, menuisiers aluminium, livreurs, maçons, plaquistes, …) et citoyens se sont portés volontaires en vue d’appuyer les actions menées pour améliorer les conditions de travail des cadres médicaux et paramédicaux en présence de sujets Covid+.

La société civile en action

Cette action initiée à la base par la société civile et un collectif de volontaires appelé “Volontaires 7050” a été massivement soutenue par les autorités régionales et locales et la population à Menzel Bourguiba. Et on note également l’implication massive du syndicat de la CMRT, anciennement SOCOMENA. Borhene Dhaouadi s’est dit surpris par l’afflux des volontaires souhaitant venir en aide aux initiateurs du projet et aux autorités locales dans leur lutte contre cette épidémie.

“Un grand nombre de volontaires enthousiastes et motivés ont répondu à l’appel lancé sur les réseaux sociaux et sont venus spontanément donner de leur temps et argent. Nous avons été très surpris par l’afflux dès tous les premiers jours. Une forte volonté d’agir et de réussir pour toute l’équipe médicale a été ressentie. Le délégué et le maire de Menzel Bourguiba étaient présents en permanence sur le chantier afin de s’assurer du bon déroulement de l’activité et répondre aux besoins instantanés des différents intervenants. Et sans oublier les chefs des services et les ouvriers de l’hôpital qui sont venus également en aide “, a-t-il affirmé.

Il a poursuivi ” Nous n’aurions pas pu réaliser tout ça sans le dévouement, la solidarité et la bonne foi des sociétés de service, associations et citoyens de Menzel Bourguiba. Chacun est venu consolider les efforts fournis avec ses propres moyens. Les dons ont afflué de partout à l’hôpital en question suite à un appel lancé sur la Toile “.

De son coté, le surveillant général de l’hôpital de Menzel Bourguiba s’est félicité pour cette action citoyenne qui fait intervenir toutes les composantes de la société civile de Menzel Bourguiba et pour le professionnalisme et le dévouement de l’équipe d’intervenants qui ont fait de leur mieux pour aménager des circuits conformes aux standards internationaux dans un temps record.

L’intervention Covid-19 à l’hôpital de Menzel Bourguiba inclut ;

-l’installation de cabines de désinfection,

-l’aménagement de zones de tri et de prétri des flux COVID à l’entrée des différents services,

-l’aménagement d’une urgence dédiée COVID à partir de conteneurs maritimes recyclés à l’entrée du services des Urgences pour effectuer les tests de dépistage, assurer l’isolement les personnes contaminées et suspectes d’être contaminées et protéger le personnel médical et le grand public,

-la création d’un nouvel accès au service Maternité afin d’éviter tout croisement de flux et l’aménagement d’un espace de réanimation dédiée aux femmes potentiellement COVID,

-l’installation de plus de 20 caméras connectées à un poste de contrôle de flux COVID, en plus de travaux de pavage et de peinture extérieurs.

Une commission conjointe MST-OMS à Bizerte et à Menzel Bourguiba

Ce travail a été apprécié et validé par la Commission Conjointe d’Opérationnalité des Hôpitaux et de vérification des circuits COVID du Ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé. Une visite de terrain a été effectuée par les membres de la commission à savoir Dr Leila DOGHR (médecin), Dr Montassar ALIMI (médecin Anesthésiste réanimateur), Dr Jalila Ben Khelil (Medecin Réanimateur de l’hôpital Abderrahman Mami de l’Ariana), Dr Iheb LABBEN (médecin Anesthésiste réanimateur) et Dr Sabri GMASH, médecin de l’Organisation mondiale de la santé OMS. Tous les circuits nouvellement créés à l’hôpital de Menzel Bourguiba ont été validés avec félicitations. Une visite de terrain a été également effectuée dans l’hôpital universitaire Habib Boughadfa de Bizerte. La nouvelle unité dédiée Covid-19 a été également validée avec félicitations.

Un appel au ministère de la Santé

L’intervention Covid à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba a vu également l’appui et le soutien des représentants du peuple. Une délégation de députés de la région se sont dépêchés sur les lieux pour suivre de près l’avancement des travaux et apprécier la mise en oeuvre de aménagements nécessaires pour accueillir les sujets testés positifs au Covid-19.

Mme. Emna Ben Hmayed, députée de Menzel Bourguiba, a saisi l’occasion pour lancer un appel aux autorités nationales et au ministère de la Santé pour fournir les équipements médicaux nécessaires pour le fonctionnement de ces espaces. “L’hôpital de Menzel Bourguiba est quasiment prêt pour accueillir des sujets Covid+. L’espace est parfaitement aménagé. Cependant, on a constaté un manque de matériel nécessaire pour traiter les personnes infectées et protéger les professionnels de santé “.