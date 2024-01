Après-guerre : Salam Fayyad pressenti pour diriger Gaza

Salam Fayyad, 71 ans, Premier ministre de l’Autorité palestinienne de 2007 à 2013, serait le favori de plusieurs pays occidentaux pour diriger la bande de Gaza après la fin de la guerre, selon des médias israéliens. L’homme, qui par le passé a également été ministre des Finances de l’AP et conseiller au sein du Fonds monétaire international, serait par ailleurs impliqué dans des tentatives de dialogue avec le Hamas afin d’obtenir une réconciliation entre factions palestiniennes, affirme le Wall Street Journal.

En 2009, Salam Fayyad avait présenté un plan intitulé « Palestine : mettre fin à l’occupation, établir l’État », dans lequel il préconisait de renforcer l’AP en établissant une séparation des pouvoirs et un marché libre. Il se prononçait aussi pour le développement d’infrastructures existantes et la construction d’autres telles que des bureaux gouvernementaux, une bourse et un aéroport. Le tout dans le but d’établir un « État palestinien de facto », alors que les pourparlers avec Israël étaient chancelants.

Si Benjamin Netanyahou continue de rejeter publiquement l’éventualité que la bande de Gaza puisse être confiée à l’Autorité palestinienne après la guerre, l’un de ses proches et Conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a tenu un autre discours ces dernières semaines. Dans une interview donnée à un journal américain relayé par i24 news, il a en effet laissé entendre qu’Israël pourrait accepter la gouvernance d’une Autorité palestinienne réformée à Gaza. On sait également que cette option a été discutée par Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques, lors de son récent déplacement à Washington.