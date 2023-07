Après la Tunisie, l’UE vise des partenariats avec l’Egypte et le Maroc

L’Union européenne veut étendre ses partenariats sur la lutte contre l’immigration avec l’Egypte et le Maroc. L’UE et la Tunisie ont signé ce dimanche à Tunis un protocole d’accord pour un « partenariat stratégique complet », qui concerne aussi le développement économique du pays et les énergies renouvelables. Sur le volet migratoire, il prévoit une aide européenne de 105 millions d’euros destinée à empêcher les départs de bateaux de migrants vers l’UE depuis les côtes tunisiennes et lutter contre les passeurs.

Mais aussi de faciliter les retours dans ce pays de Tunisiens qui sont en situation irrégulière dans l’UE, ainsi que les retours depuis la Tunisie vers leurs pays d’origine de migrants d’Afrique subsaharienne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit souhaiter que ce partenariat soit un modèle pour de futurs accords avec les pays de la région.

L’Egypte et le Maroc sont deux pays qui pourraient être concernés, a indiqué un haut responsable européen s’exprimant sous couvert de l’anonymat, soulignant les bénéfices de ce type de partenariat pour les deux côtés de la Méditerranée.