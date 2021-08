Après l’Afghanistan, Joe Biden, fragilisé, doit réussir un sans-faute économique et sanitaire

Très fragilisé par l’humiliant retrait d’Afghanistan, Joe Biden n’a d’autre choix que de réaliser un sans-faute économique et sanitaire pour remettre sa présidence sur les rails.



Alors que le Pentagone a annoncé lundi que l’armée américaine avait quitté l’Afghanistan après vingt années de conflit, l’image du président démocrate, main sur le coeur, devant les cercueils des 13 soldats tués dans un attentat à Kaboul, restera, tout comme le souvenir d’une Maison Blanche tétanisée au moment de la chute de la capitale afghane.



Mais, pour certains experts, à plus long terme les Américains se souviendront surtout des grands chantiers engagés par Joe Biden pour rénover leurs routes et alléger leurs factures médicales ou universitaires.

(AFP)

