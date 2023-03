Après le Brexit, le «Bregret» grandit au Royaume-Uni

Presque sept ans après les résultats du référendum sur le Brexit et trois ans après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), la population se laisse peu à peu gagner par le «Bregret».

Ce néologisme, formé des mots «Brexit» et «regret» et apparu quelques jours seulement après le vote historique du 23 juin 2016, traduit la désillusion et l’abattement ressentis par de nombreux Britanniques. D’après un sondage publié en janvier par le quotidien The Independent, près de deux tiers d’entre eux souhaiteraient même un nouveau scrutin pour revenir sur le Brexit.

Depuis qu’elle a tourné le dos à l’Union européenne, l’économie du pays poursuit sa dégringolade. Après une année 2022 marquée par une inflation record atteignant jusqu’à 11% au mois d’octobre, le Royaume-Uni continue de s’enliser dans une redoutable crise du coût de la vie, qui voit la croissance ralentir et le PIB chuter dangereusement.

Une chose est sûre en revanche: sans le Brexit, le Royaume-Uni aurait été davantage armé pour faire face aux récentes crises, sanitaire comme énergétique. «Le Brexit n’avait pas de fondement économique, ce n’était ni plus ni moins qu’une manœuvre opportuniste ayant pour but d’assurer la réélection du Parti conservateur, ajoute l’enseignant. Il était évident qu’en se privant des avantages commerciaux réservés aux pays membres de l’Union européenne, l’économie allait perdre en stabilité.»