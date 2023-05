Après le retour de son Festival des oasis de montagne Tamegza reprend son souffle

Après une interruption de trois ans, le Festival des oasis de montagne de Tamaghza, au nord de Tozeur, revient dans une 34 ème édition placée sous le signe du « retour » qui se déroule du 12 au 14 mai 2023.

Une grande affluence des visiteurs a été constatée, par le correspondant de l’agence TAP à Tozeur, au démarrage du festival ce jeudi. Des festivaliers venant des villes voisines et lointaines assistent à ce rendez-vous annuel printanier de la zone du Sud-Ouest tunisien qui draine, habituellement, un grand nombre de touristes.

Au démarrage, le festival a enregistré la présence de plus de trois mille visiteurs, indique les organisateurs. Au cours des deux derniers jours du festival, coïncidant avec le weekend, ils espèrent accueillir un nombre plus important des touristes dans la région.

Aya Farid, présidente du festival des oasis de montagne de Tamaghza, a déclaré que le comité d’organisation composée de jeunes cadres de la région est déterminé » à placer ce rendez-vous annuel sur la carte des festivals et manifestations culturelles et touristiques. «

Son équipe oeuvre » à mobiliser davantage de ressources financières en parallèle avec un programme de qualité « , a-t-elle dit.

Le manque des ressources hydrauliques était au coeur du spectacle d’ouverture dans lequel les interprètes sont revenus sur l’histoire de la ville et l’installation des premiers habitants autour des sources d’eau dans cette oasis. Ce spectacle donné par des jeunes de la région était porteur d’ « un message sur les moyens de préserver ces ressources et le manque en eau que connait la région actuellement », a fait savoir Nizar ben Belgacem.

Pour sa part, le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bjaoui, a souligné l’importance de ce festival dont la reprise constitue » un retour de la vie dans les oasis « . Il a évoqué » la grande dynamique touristique dans région qui compte près de 64 autres festivals à vocation culturelle et touristique, organisés tout au long de l’année. «

Le festival propose une riche programmation dont des spectacles d’animation touristique autour de la grande cascade de Tamaghza et dans les zones voisines de Chbika et Mides.

Des spectacles de rue interprétés par des troupes folkloriques, des transes sous des sonorités soufies, de la poésie et autres attractions sont au menu. Des reconstitutions de cérémonies traditionnelles, des concours hippiques et des galas de chants populaires sont habituellement au programme.

Les visiteurs de Tamaghza ont une multitude d’activités et de foires commerciales autour des arts populaires, de l’artisanat, des produits du palmier et des plats du terroir en cette région d’origine berbère et son patrimoine, culturel et naturel, bien conservé.

Cette ville nichée en hauteur se trouve au fond d’une vallée. L’oasis de Tamaghza avec celles de Chebika et Midesest sont les principales oasis de montagne du Sud-Ouest qui longent la frontière tuniso-algérienne.

Elles constituent une destination assez prisée par les randonneurs et les passionnés du tourisme alternatif. Les touristes partent à la découverte d’un mode de vie et la rencontre des populations locales qui ont pu s’accommoder, depuis des milliers d’années, avec un environnement montagneux et aride où la vie tourne autour de l’oasis et ses richesses.

Les générations actuelles perpétuent l’héritage des anciens en adoptant presque les mêmes techniques de l’agriculture oasienne aussi bien que les habitudes culinaires à base de produits du terroir ce qui fait la grande particularité de toute la zone des oasis.

