Après les bons d’essence, de nombreuses autres mesures d’austérité

Une circulaire du ministère des Finances, parue dernièrement, et adressée au ministre des Technologies de l’information et de l’économie numérique, stipule un surcroît de mesures de maîtrise des équilibres généraux des finances publiques et une rationalisation des dépenses publiques.

Parmi les mesures préconisées l’obligation d’un suivi minutieux du rythme des dépenses, le report des recrutements programmés dans le cadre de la loi de finances 2020 et des autorisations de recrutements au titre des années précédentes et même de 2021.

S’y ajoute de report de la mise en œuvre du programme d’avancement et de promotions pour les années 2020 et 2021, outre la rationalisation de la prime de rendement qui sera fixée en fonction des prestations effectivement livrées , et le gel d’octroi des heures supplémentaires au titre de 2020.

Ces mesures emboîtent le pas à la décision du chef du gouvernement d’arrêter l’attribution des bons de carburants aux membres du gouvernement et cadres assimilés.