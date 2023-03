Après l’Iran, l’Arabie saoudite rétablit ses relations avec la Syrie

La Syrie et l’Arabie saoudite se sont accordées sur la réouverture de leurs ambassades respectives après avoir rompu leurs liens diplomatiques il y a plus de dix ans, ont fait savoir trois sources proches du dossier.

Les contacts entre Riyad et Damas se sont intensifiés à la suite de l’accord historique conclu au début du mois visant à rétablir les liens entre l’Arabie saoudite et l’Iran, un allié proche du président syrien Bachar al Assad, a déclaré une source proche du régime syrien.

Le rétablissement des liens entre Riyad et Damas constituerait le développement le plus marquant à ce jour des efforts déployés par les États arabes pour normaliser leurs relations avec Bachar al Assad, dont le régime a été ostracisé par de nombreux États occidentaux et arabes après le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

Les gouvernements saoudiens et syriens sont « en train de préparer la réouverture des ambassades après l’Aïd el-Fidr », a indiqué une deuxième source proche de Damas à Reuters.