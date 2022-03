APTBEF: Vers la mise en place d’une Cartographie des Risques Sectoriels financiers

Une Cartographie des Risques Sectoriels financiers sera mise à la disposition de « l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers » (APTBEF) et de ses membres; à savoir les établissements bancaires et de leasing par « PBR Rating », une agence de notation financière locale. Une convention en la matière a été signée, jeudi, entre l’APTBEF et PBR, a annoncé l’Association.

- Publicité-

La cartographie en question s’inscrit dans le cadre des travaux de création d’un observatoire des risques et des données financiers à l’échelle nationale, en phase avec les attentes des autorités de supervision et de régulation

A travers ce projet, la corporation bancaire et de leasing, donne les moyens à ses membres, de se doter d’outils d’aide à la décision, adéquats et adaptés, pour les choix de financement, en cette période de crise et de mutation, a-t-on ajouté.

En effet, la crise économique sous-jacente et ce qui est aujourd’hui communément appelé les « faillites Covid », n’ont fait qu’exacerber le besoin stratégique, voir l’obligation pour le secteur financier, d’apprécier le plus finement et précisément possible le risque de défaut de leurs contreparties.

Cette notion passe inévitablement par la meilleure anticipation possible des risques sectoriels, en ligne avec la circulaire de la BCT 2022-01, pour la prévention et la résolution des créances non-performantes.

Le projet intervient après la présentation de la première note macro-économique diffusée, en Septembre 2020, à l’APTBEF, a-t-on rappelé.

La pertinence et l’impact de cette note, a conduit l’APTBEF sur demande de ses membres, à solliciter une déclinaison sectorielle, de l’étude macro-économique.

Pour les établissements financiers, le défi est double, a-t-on expliqué. Il s’agit de continuer à financer une économie en difficulté structurelle, tout en anticipant les risques sectoriels inhérents au contexte d’incertitude générale.

L’enjeu est de préserver les acquis et de consolider les performances, par une meilleure lecture et appréciation des risques sectoriels, en détectant, par l’émission d’alertes, les dysfonctionnements, les carences et les failles à venir, tout en permettant une meilleure visibilité des opportunités à saisir.

Les premières conclusions de ce projet ont été présentées aux dirigeants de banques et établissements de leasing et fera l’objet d’une présentation complète aux responsables risques des établissements financiers.

Des rendez-vous trimestriels sont organisés selon un calendrier précis proposé par l’APTBEF, afin d’actualiser et de modéliser le suivi des risques sectoriels.