Arabie saoudite: Attaques en série contre des usines. Aramco prise pour cible

Une attaque des rebelles Houthis a visé une installation du géant pétrolier Aramco à Jizan, dans le sud de l’Arabie saoudite, a déclaré samedi la coalition dirigée par Ryad au Yémen dans un communiqué. Les rebelles ont aussi visé une usine de désalinisation à Al-Shaqeeq, selon un communiqué de la coalition, cité par l’agence de presse saoudienne (SPA). Les premiers éléments de l’enquête ont montré que les Houthis ont tiré des missiles de croisière de fabrication iranienne sur l’usine de dessalement et le centre de distribution d’Aramco à Jizan, a déclaré la coalition. Elle a ajouté que les systèmes de défense aérienne saoudiens ont intercepté et détruit un missile balistique et neuf drones.

La coalition a indiqué que quatre drones avaient été interceptés et détruits dans le sud près du Yémen. Cette région est régulièrement la cible d’attaques de drones et de missiles Huthi. Elle a ensuite annoncé que la centrale électrique de Dhahran Al-Janoub, près de Jizan, avait également été attaquée. La SPA a publié des photos et un clip vidéo montrant des pompiers luttant contre un incendie sur le site.

La dernière annonce intervient après qu’une raffinerie de pétrole de la capitale saoudienne Riyad a été attaquée le 10 mars par un drone, une opération revendiquée par les Houthis.

Plus tôt cette semaine, les Houthis avaient rejeté une invitation du Conseil de coopération du Golfe composé de six pays de la région à participer aux pourparlers sur le conflit au Yémen, qui se tiendront à Riyad à partir du 29 mars.