Arabie saoudite : Plus de 2 000 cas de stress thermique lors du pèlerinage à La Mecque

Plus de 2 000 personnes ont souffert de stress thermique, conséquence de températures supérieures à 35°C avec une forte humidité, en accomplissant le grand pèlerinage musulman à La Mecque. Les températures ont atteint parfois les 48 degrés Celsius, selon les autorités saoudiennes. Le hajj a rassemblé cette semaine plus de 1,8 million de fidèles dans le royaume du Golfe, l’une des régions les plus chaudes au monde.

Le pèlerinage autorisé aux plus de 65 ans Les rites religieux, qui se déroulent principalement en extérieur et sur plusieurs jours, ont été particulièrement éprouvants en ce début d’été, notamment pour les pèlerins de plus de 65 ans, autorisés pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Jeudi à La Mecque, après plusieurs jours de prières sous un soleil de plomb, « le nombre de cas de stress thermique depuis le début de la journée a atteint 1 721», a annoncé le ministère de la Santé, appelant les pèlerins à rester à l’abri du soleil et à boire beaucoup d’eau. Des brumisateurs avaient été installés.