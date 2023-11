Argentine: Fraîchement élu, Javier Milei en tournée éclair aux États-Unis

Douze jours avant son investiture, alors qu’il continue à travailler sur la formation de son futur gouvernement, Javier Milei s’est rendu aux États-Unis en début de semaine. Il a été reçu à la Maison Blanche où il a rencontré plusieurs proches conseillers de Joe Biden.

Il a été reçu par Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden, ainsi que par Juan Gonzalez, le principal conseiller du président américain sur l’Amérique latine ainsi que le responsable de ce continent au département d’État, Brian Nichols.

Une réunion qualifié « d’excellente » par Javier Milei, au cours de laquelle il a exposé son « alignement géopolitique avec l’Occident », notamment dans le cadre des conflits entre Israël et le Hamas et entre l’Ukraine te la Russie, a-t-il indiqué ce matin. Pendant que le président élu argentin était reçu à la Maison Blanche, le futur chef de son gouvernement, Nicolas Posse, et son futur ministre de l’Économie, Luis Caputo, ont rencontré des représentants du département du Trésor américain et du Fonds monétaire international (FMI), auquel l’Argentine doit 44 milliards de dollars.

Ils ont présenté les contours du plan économique et de la thérapie de choc que Javier Milei entend mettre en place dès son investiture pour tenter de remédier à la crise que traverse l’Argentine.

- Publicité-