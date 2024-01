Argentine : Le nouveau président Milei stoppé net dans ses ambitions de réformes du travail

C’est un premier revers pour Javier Milei. Le nouveau et sulfureux président argentin a vu ses réformes du droit du travail retoquées par la justice. Du moins provisoirement. La Chambre nationale du travail, instance de droit du travail, saisie par la plus grande centrale syndicale du pays, a pris mercredi « une mesure conservatoire suspendant l’applicabilité » des dispositions du chapitre « travail » du décret du 20 décembre, dans l’attente d’un examen législatif sur le fond.

Cette suspension vaut « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la question de fond soulevée dans la présente procédure », soulignent les juges dans leur décision, publiée par plusieurs médias, dont l’agence officielle Telam. Le jugement, un premier revers, quoique temporaire, pour l’élan réformateur ultralibéral de Javier Milei, va faire l’objet d’un appel imminent.

Le président Milei, investi le 10 décembre, avait dix jours plus tard annoncé un « Décret de nécessité et d’urgence » (DNU), posant le cadre d’une dérégulation massive de l’économie, modifiant ou abrogeant plus de 300 normes, affectant notamment le travail, l’encadrement des prix et loyers, la privatisation d’entreprises publiques, les réglementations aux exportations et importations.

- Publicité-