Argentine : Les réformes de Javier Milei provoquent des manifestations monstres

Un mois après son élection, il fait déjà face à la colère de la rue. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi 27 décembre à Buenos Aires contre un décret de dérégulation massive de l’économie par le nouveau président ultralibéral Javier Milei. C’est le troisième rassemblement du genre en huit jours.

Devant le Palais de justice, les manifestants, à l’appel de plusieurs syndicats dont la grande centrale CGT, accompagnaient le dépôt d’un recours en justice par des syndicats contestant le caractère constitutionnel du « méga-décret » du 20 décembre, comme l’a baptisé la presse.

« Nous ne remettons pas en question la légitimité du président Milei, mais nous voulons qu’il respecte la séparation des pouvoirs. Les travailleurs ont besoin de défendre leurs droits lorsqu’il y a inconstitutionnalité », a déclaré à la presse Gerardo Martinez, dirigeant du syndicat de la construction, l’un des organisateurs.

Milei a publié la semaine dernière, dix jours après sa prise de fonction un « DNU » (décret de nécessité et d’urgence), qui vise à modifier ou abroger plus de 300 normes, notamment supprimant l’encadrement des loyers, l’intervention de l’Etat pour protéger les prix de produits essentiels, affaiblissant la protection des travailleurs, habilitant des privatisations.

En parallèle, le président élu le mois dernier a poursuivi sa révolution « libérale » en envoyant au Parlement, en session extraordinaire depuis mardi et jusqu’à fin janvier, un ensemble de projets ou modifications de lois affectant maints domaines de la sphère publique et privée, du fiscal à l’électoral, au matrimonial, ou au contrôle des manifestations.

Le train de dispositions de plus de 600 articles déposé mercredi, solennellement baptisé « Loi des bases et points de départ pour la liberté des Argentins », vise selon la présidence « à restaurer l’ordre économique et social basé sur la doctrine libérale incarnée dans la Constitution de 1853 », en « défense de la vie, de la liberté et de la propriété des Argentins ».

- Publicité-