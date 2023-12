Argentine: Milei investi président, le pays attend un choc ultralibéral

En présence de plusieurs dirigeants, responsables conservateurs ou nationalistes, de l’Ukrainien Volodymyr Zelensky, l’ultralibéral Javier Milei est investi dimanche président de l’Argentine, qui s’apprête à de durs ajustements pour sortir l’économie d’une crise sans fin.

Il deviendra ainsi le douzième président de l’Argentine depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, couronnant sa spectaculaire ascension. Elu député en 2021, l’économiste jadis panéliste prisé des plateaux TV a conquis en deux ans à peine la fonction suprême.

Après avoir prêté serment au Parlement, Milei prononcera son premier discours de président. Symboliquement pas devant les parlementaires mais depuis les marches du Parlement où il a appelé sur son compte X les Argentins à venir en masse: « Apporte ton drapeau, Argentine ! », accompagné de son slogan fétiche « Vive la Liberté, bordel ! »

Le président élu a indiqué qu’il convoquerait dès les prochains jours une session extraordinaire du Parlement pour présenter un premier ensemble de lois.

Dévaluation du peso, la monnaie nationale, notoirement surévalué ? Premières coupes budgétaires, notamment les chantiers publics dans le collimateur de Milei ? Restriction, voire interdiction d’émission monétaire par la Banque centrale, qu’il veut à terme éliminer ?

« Electrochoc » ou « choc contrôlé », les premières mesures Milei et leur degré ont fait ces derniers jours l’objet de spéculations d’économistes et médias, sans que rien ne filtre de l’entourage du président élu. Une seule certitude: l’inflation, déjà intolérable à 143% sur un an, va continuer, note l’AFP.

