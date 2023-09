Ariana : 35 étudiants blessés dans un double accident de bus

Le porte-parole de la Protection civile a annoncé, dans un post publié il y a peu sur sa page Facebook, que 35 blessés ont été enregistrés lorsqu’un double bus destiné à transporter des étudiants a glissé et est entré en collision avec un arbre et un mur au niveau de la route reliant Bjewa et Sidi Thabet depuis Ariana.

Selon la même source, les blessés ont été transférés à l’hôpital Charles Nicole, et à Bab Saadoun.

Le porte-parole de la Protection civile a noté que les blessures étaient inégales et sans gravité.

Il a également indiqué que 7 ambulances de protection ont été affectées sur place, 3 ambulances de santé publique et 02 véhicules médicaux d’urgence.