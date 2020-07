Ariana: Changement du plan de circulation du quartier administratif

A partir du 1er août 2020, le plan de circulation du quartier administratif de l’Ariana sera changé et les différentes barrières qui entourent le siège du district de la garde nationale installées pour des raisons sécuritaires seront enlevées, a déclaré, vendredi, à l’agence TAP le président de la circonscription municipale d’Ariana-ville, Mohamed Hamid.

Ces mesures ont été prises pour améliorer et désengorger la circulation routière dans le quartier administratif de la ville, a souligné le responsable en précisant que ces décisions ont été prises lors d’une séance de travail, organisée dernièrement, au siège du gouvernorat, regroupant les différents intervenants des services d’équipement, du transport ainsi que des autorités régionales municipales et sécuritaires.

L’entrée des voitures s’effectuera à travers la rue du romarin du côté du siège du district de la garde nationale en passant par l’avenue Farhat Hached. La sortie des véhicules s’effectuera par la rue Belhassen Jrad en passant par la route régionale N°21 c’est-à-dire la route derrière la direction de la propriété foncière située dans la route parallèle à la route X.

La pancarte d’interdiction de circulation installée dans la rue du tilleul sera enlevée. Une pancarte portant le même signal sera installée au niveau de l’intersection entre la rue du romarin et la route régionale N°21 pour les véhicules qui vont entrer dans le quartier administratif.

Les routes qui entourent le district de la garde nationale seront fermées chaque jour de 20h à 6h du matin.

Une patrouille sécuritaire sera mise en place en vue de l’application de ces nouvelles mesures de circulation par les usagers.