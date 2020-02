Ariana : Coupure et perturbation dans l’approvisionnement en eau potable, dimanche, dans plusieurs zones

Une coupure et une perturbation dans l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées, dimanche 23 février 2020, à partir de 12h, dans plusieurs zones dans le gouvernorat de l’Ariana. Il s’agit de la zone haute de Riadh El Andalous, l’Avenue Hassen Belkhodja et les rues adjacentes, la Résidence “Ahmed”, la Rue “El Mouasalet” et la Cité des journalistes, a annoncé vendredi, la SONEDE.

Ces perturbations seront dues à une coupure d’électricité au niveau de la station de pompage de la région, en raison de travaux de maintenance qui seront engagés, dimanche, par la STEG dans la région d’El Ghazala.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, le même jour à partir de 22h.