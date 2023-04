Ariana: Coupure et perturbation dans l’approvisionnement en eau potable

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, vendredi à partir de 21h dans certaines zones du gouvernorat de l’Ariana dont la zone industrielle de la Mnihla, terrain Ben Arfa, Sabelet Ben Ammar, Ennahli, Kalâat el-Andalous, Borj Etouil, Cité Chaker, Brarja, Sidi Thabet, Jabbes, Aredh Ben Arfa et Kantaret Bizerte, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) .

Cette coupure est causée par des travaux de raccordement d’une partie du canal principal de distribution qui a été transféré vers la route chinoise à Mnihla, indique la Sonede dans un communiqué publié vendredi, ajoutant que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur X 20 .L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dans les zones concernées, samedi, à partir de midi, après l’achèvement des travaux.