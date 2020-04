Ariana-covid19 : Trois cas de guérison dont deux enfants

Trois cas de guérison du covid19 ont été enregistrés, vendredi, au gouvernorat de l’Ariana, portant à cinq le nombre de personnes guéries du coronavirus dans la région, a indiqué le directeur régional de la santé à l’Ariana Abdellatif Jaami.

Parmi les personnes rétablies, deux enfants, âgés de 2 et 7 ans, et deux adultes, âgés de 30 et 70 ans, originaires de Soukra et Ariana-ville, a-t-il précisé à la correspondante de TAP.

Au gouvernorat de l’Ariana, le nombre de cas confirmés a atteint 81 dont un mort, selon un dernier bilan annoncé le 9 avril courant par le ministère de la santé.