Ariana-Covid19 : Vaste Campagne de désinfection dans plusieurs endroits

La municipalité de l’Ariana poursuit ses actions de désinfection des administrations publiques, des sièges des mairies et des stations du transport public et de taxis collectifs.

Une campagne de désinfection des rues et des façades des magasins, dans les cités El Mostakbel, et chaabi est menée, depuis jeudi soir.

L’opération de désinfection des façades des commerces, des avenues et des rues se poursuit avec un rythme ascendant, en coordination avec la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement de la municipalité de l’Ariana, et l’appui de la police de l’environnement, souligne à l’agence TAP Mohamed Hamaid, président de l’arrondissement de l’Ariana-ville.

D’importantes quantités de détergents et de désinfectants sont mobilisées dans les différents espaces publics et administrations (Poste, municipalités, poste de police, services commerciaux et administratifs), pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les façades des maisons dans les cités populaires sont, également, désinfectées.

Les mariages à la mairie se poursuivent, en présence d’un nombre limité de personnes, une dizaine au maximum, avec l’application de mesures préventives contre la propagation du virus.