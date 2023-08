Ariana: Des solutions organiques pour lutter contre les moustiques

Le plan local de lutte contre les insectes dans le gouvernorat de l’Ariana repose principalement, cette année, sur des solutions organiques. Un procédé qui a prouvé son efficacité dans l’éradication des foyers des insectes a affirmé à l’Agence TAP le responsable de la direction d’hygiène et de protection de l’environnement Issam Jebali.

De plus, a-t-il ajouté, les traitements organiques ne se contentent pas de combattre les essaims de moustiques, ils s’attaquent aux foyers de reproduction des moustiques.

Le projet est le fruit d’une collaboration entre les municipalités et les directions régionales concernées à l’instar de l’Office national d’assainissement, les ministères de l’Equipement, de l’Agriculture, de la Santé, de l’environnement….

Le responsable a précisé que les cours d’eau, les ouvrages hydrauliques, les Oueds et les lacs collinaires et les bassins de rétention des eaux pluviales, les bâtiments abandonnés, les puits constituent, pour les moustiques, des lieux de prédilection pour leur reproduction.

Il a assuré que des dépliants de sensibilisation ont été distribués aux habitants de la région dans les grands espaces et les commerces, ainsi que dans les marchés municipaux pour attirer l’attention sur les dangers des moustiques et les moyens de prévention possibles.

Le plan de la municipalité pour lutte contre les moustiques comporte, également, le curage des canaux d’évacuation des eaux pluviales dans la zone municipale, le nettoyage des cours c’eau et des oueds pour faciliter l’écoulement des eaux et éviter, ainsi, la création de foyers d’insectes nuisibles.

La lutte chimique contre les moustiques intervient en derniers recours, en cas où les traitements biologiques ne viennent pas à bout de la pullulation des moustiques, a-t-il encore précisé.

Issam jebali a insisté, en conclusion, sur la conjugaison des efforts des différents intervenants pour faire réussite ce plan et maitriser la prolifération des moustiques face à la vague de chaleur inhabituelle que connait le pays.

