Ariana : Finalisation de la 1ère tranche de la réalisation des projets de développement à Sidi Thabet

La 1ère tranche de la réalisation des projets de développement intégrés dans la délégation de Sidi Thabet (Gouvernorat Ariana) a été finalisée, selon les dernières données publiées, mercredi, par le commissariat régional au développement agricole.

Parmi les travaux effectués dans le cadre de ce programme, la construction d’un centre de services agicoles sur une superficie 910 m2, la construction d’un club de jeunes sur une superficie 210 m2, la reconstruction et l’élargissement d’un centre de santé de base sur 144 m2, et le réaménagement d’un stade de cité sur 1800 m2.

Moyennant une enveloppe de plus de 5 MD, le programme de développement intégré à Sidi Thabet, dans sa totalité, comporte la création de deux petites entreprises, la création de 40 projets agricoles et 24 projets dans les petits métiers et la formation de 59 bénéficiaires dans différents secteurs. Il permettra la création de 146 postes d’emploi directs à travers la réalisation de projets individuels, la construction d’un centre de services agricoles en plus de l’amélioration de l’infrastructure de la région.