Ariana: La récolte céréalière en baisse de plus de 30 % par rapport à la saison 2022/2023

Selon les estimations du commissariat régional au développement agricole à l’Ariana, la récolte céréalière de la saison 2022-2023 enregistra une baisse de plus de 30% par rapport à la saison précédente avec 126 mille quintaux contre 185 mille quintaux pour la saison 2021-2022.

D’après les données du CRDA, la récolte céréalière (2022-2023) est répartie entre 94130 quintaux de blé dur, 5800 quintaux de blé tendre, 23640 quintaux d’orge et 2320 quintaux de triticale.

Cette baisse de récolte fait suite à la faible pluviométrie enregistrée dans la période s’étalant entre septembre 2022 et mai 2023.

