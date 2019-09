Ariana : Lancement de la campagne électorale présidentielle

La campagne électorale pour l’élection présidentielle 2019 a démarré, lundi, dans le gouvernorat de l’Ariana, sous une pluie battante.

L’Instance Régionale Indépendante pour les Elections (IRIE) a consacré 106 panneaux d’affichage, dont 32 à Ariana ville, 20 à Raoued et 18 à la Soukra.

Des partisans des candidats Monji Rahoui, Mohamed Abbou, Nébil Karoui, Lotfi Meraïhi, Mehdi Jomaa, Hamma Hammami, Abdelfattah Mourou, Youssef Chahed et Said Ayedi ont procédé au collage des affiches électorales.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Anis Ben Mouldi, président de l’IRIE, a indiqué que 50 contrôleurs de la campagne électorale présidentielle sont actuellement mobilisés afin de relever les infractions pouvant être commises.