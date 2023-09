Ariana: Le ministre de l’éducation inaugure une école primaire à Sidi Thabet

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, a inauguré lundi l’école primaire « Erij » dans la délégation de Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana), réalisée moyennant une enveloppe de plus de 2 millions de dinars. Accompagné du gouverneur de la région ainsi que des cadres du ministère de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux réalisés au niveau du lycée de Sidi Thabet ainsi qu’au collège de la région. Le ministre a aussi pris connaissance des travaux de construction d’une l’école primaire, dont le terrain sur lequel serait bâti l’établissement éducatif est un don fait par un citoyen au profit du ministère et qui a également mobilisé une enveloppe de 300 mille dinars pour contribuer à la réalisation d’une partie des travaux de construction. Le ministère de l’éducation prendra en charge le reste du coût de réalisation des travaux, a affirmé Mohamed Ali Boughdiri. Le ministre a salué cette initiative visant l’amélioration de l’infrastructure de base des écoles et l’appui des efforts de l’Etat afin de garantir le droit à l’éducation au profit des différents élèves.

