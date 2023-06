Ariana: Les dettes de la STEG s’élèvent à 95 millions de dinars fin avril 2023

Les dettes de la Société tunisienne de l’Electricité et de Gaz (STEG) du district de l’Ariana ont atteint prés de 95 millions de dinars fin avril 2023 dont 76% après des privés et 24 % auprès des établissements publics.

Selon les données de la direction médias et relations extérieures de la société, les dettes des clients résidentiels ont atteint prés de 65 millions de dinars tandis que les dettes s’élèvent à 94 mille dinars auprès des industriels et à 8 millions de dinars auprès des établissements publics.

